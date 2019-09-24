Рязанцы ищут дом спасенному псу Тобби, брошенному хозяевами

СЕГОДНЯ 07:38 2019-09-24T07:40:49+03:00

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Тобби нашли в начале лета. Молодой пес с больными глазами прибился к одному из домов. Хвост купирован, след от ошейника – все указывало, что еще недавно у него был дом.

С тех пор малыш Тобби стал путешественником: побывал в двух передержках, перенес две операции и полностью вылечил глазки. Нынешняя передержка поставила условие: держим до завтра, потом выпускаем на улицу.

— Одна из бабулек, видя, что мы его ищем, сказала, что его хотели увезти в лес, — рассказывает волонтер Анастасия Ёркина. — Не знаю, насколько это правда, но пса мы забрали из-за очень больных глаз. Уже после стольких операций, общения с этим абсолютно адекватным милым псом, выпустить его обратно на улицу не могу.

Тобби изо дня в день заслуживает свой дом: приносит мячик, ладит со всеми животными, обожает детей и эта симпатия взаимна. Раньше боялся проявлять голос, теперь это изредка, но очень яркое «Тяф». Все важные дела - только на улице, и долго терпит, пока хозяева не вернутся с работы. Кастрирован, чипирован, привит, здоров и в меру сообразителен.

Те, кто готов стать другом для Тобби, обращайтесь к волонтерам Службы по контролю за безнадзорными животными или напрямую к куратору Анастасии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="264" height="480" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/733795" frameborder="0"></iframe> Тобби приносит мячик.

ИСТОЧНИК KP.RU