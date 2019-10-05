2019-10-05T14:15:21+03:00
Дом. Семья

В рязанском Лесопарке нашли потерявшегося попугая

Птичку взяли домой добрые люди, которые теперь ищут хозяев пернатого
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Попугая нашли в Лесопарке. Фото: https://vk.com/lostpet62Попугая нашли в Лесопарке. Фото: https://vk.com/lostpet62
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Днем 5 октября в Лесопарке нашли потерявшегося попугая, сообщается в группе «Служба "Потеряшка" Рязань».

«Чей попугайчик? Нашла в Лесопарке. Забирайте скорее, у меня кошки им очень интересуются», — говорится в сообщении рязанки Екатерины Кузьминой. Именно к ней и нужно обращаться, если вы узнали своего питомца.

Напомним, в конце августа в районе кардиодиспансера местные жители также нашли попугая — «птичку ручную и разговорчивую». Хозяев попугая Гоши смогли отыскать только спустя три дня. Все это время он жил у добрых людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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