Мы готовы к митингам: как в Рязани зарплату водителям скорой снизили до уровня уборщиц

Конфликт, который длится на рязанской станции скорой помощи вот уже три года, на прошлой неделе получил новый виток развития. На встречу с водителями и фельдшерами приехал депутат Госдумы Олег Лебедев. Напомним, последние годы в приемные руководителей Рязанской области и министерства здравоохранения раз за разом приходят коллективные письма от работников медучреждения. Власти встречались с людьми, обещали вопрос решить, но что-то не получается.

Главная претензия – маленькая заработная плата. Попутно к ней - отсутствие сверхурочных и надбавок, но есть автопарк, правда, из старых машин. И это только часть проблем. Ни один из чиновников пока открыто к работникам станции с привлечением СМИ не вышел, чтобы конкретно ответить по каждому вопросу, ну или хотя бы подбодрить: «Держитесь!»

КАК ПУТИНА ОБМАНУТЬ

— Государственная система сработала так, чтобы не повышать зарплату отдельным категориям работников. Водителей просто вывели из этих категорий, — рассказывает водитель скорой помощи, один из главных активистов Дмитрий Новоселов. Его, кстати, на собрании с депутатом Госдумы не было. Руководство станции сделало все, чтобы в этот день он был на смене. «Если уйдешь на больничный, но появишься на собрании, мы сфотографируем, как ты болел», — примерно так объяснили мужчине в медучреждении.

— Чтобы было понятно, представьте водителя любой машины, даже мусоровоза, — продолжает Дмитрий Николаевич. — Вот с того момента, как он выходит из-за руля и берется за установку хоть автокрана, хоть телескопа, то становится уже водителем-оператором, водителем-автокрановщиком и так далее. У него для этого есть даже удостоверение.

Так вот, с того момента, когда водитель скорой брался за носилки, он становился санитаром, и ему за это доплачивали. Не много, 1,5 тысячи рублей, но все-таки. Потому что санитарное оборудование вообще не входит в список обязанностей водителя, не входит и в его подготовку.

На встречу с депутатом Госудумы пришли больше 50 человек. Это говорит о том, что конфликт реальный.

По словам Новоселова, когда вышли путинские указы 2012 года, и нужно было их выполнять, местные чиновники сделали хитрый ход. Чтобы не повышать зарплату водителю, они сняли с него обязанности санитара. Но попытались внутренней должностной инструкцией вменить выполнение обязанностей санитаров в обязанности водителя.

— Конечно, без доплаты, — говорит Дмитрий Николаевич. — Что в итоге? Ладно, нас обманули, нас обманывают каждый день и через день. Так они обманули первое лицо государства. То есть, чтобы не выполнять его Указ, или выполнять не в полной мере, просто сократили эту категорию. Вот с этого-то конфликт и начался.

«МЫ ЕДЕМ ПОТИХОНЬКУ»

— В приказе минздрава есть градация экстренных и неотложных вызовов, но экстренная служба умирает, а неотложную так и не создали, — сказал в своем выступлении на собрании с депутатом старший водитель Виталий Пчелкин. — Соответственно, и финансирования нет. Поэтому скорая помощь продолжает выполнять функции неотложки. Получается двойная-тройная нагрузка, а зарплата только уменьшается.

— Неотложка - это хронические больные, которые вызывают врача по 5-6 раз в месяц, неотложка – это плановые адреса, например, замена катетеров у лежачих больных, которые лежат уже долгие годы, — разъясняет Новоселов. — То есть, это поликлинические больные, которые не требуют экстренной помощи. Это обязанность поликлиник выполнять эту работу.

А скорая помощь - это экстренная помощь, когда кому-нибудь действительно плохо: ДТП, пожар, криминал, попытка самоубийства. Вот почему у нас скорую ждут по два-три часа? Потому что у нас скорую и неотложку смешали в одну кучу. Теперь скорая обслуживает и экстренные вызовы и неотложные. Вот за экстренность надбавку тоже сняли.

По словам Дмитрия Николаевича, водитель скорой помощи проходил определенную подготовку, он становился как водитель МЧС. Он был ориентирован, чтобы при помощи спецсигналов добираться до места вызовов за кратчайшее время.

— По ЕТКС (единый тарифно-квалификационный справочник - Ред.. — Чтобы не доплачивать, провели спецоценку, не объяснив ее результатов, и понизили разряды водителей до 5-6-го. То есть, водителя скорой опустили до водителя поликлиник. Это называется: «Мы никуда не спешим, мы едем потихоньку».

Как отмечают работники станции скорой помощи, надбавка за экстренность, это примерно 1/3 от зарплаты. По их словам, их зарплата плясала от зарплаты фельдшера, на 10-15% меньше. Потому что водитель входит в состав бригады, выполняя обязанности санитара.

— Представьте ситуацию: уличный больной, избили. Водитель точно также с бригадой берется за носилки и тащит человека, который может быть инфицирован. Водитель берет на себя те же риски, что и медработники. Но работает без доплат, — разводит руками Новоселов.

НЕТ ПЛАНОВ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТУ

На собрании неоднократно звучала мысль, что кругом идет ложь, мол, что на скорой не все так хорошо, как отчитываются власти, что работают люди далеко не полными бригадами. Да и количество бригад стало гораздо меньше.

— Заработная плата водителей очень низкая, ниже, чем в поликлиниках. Да что там говорить, у нас уборщицы на станции получают больше, — продолжает Пчелкин. — Везде пишут, что у фельдшеров нормальные зарплаты, но если посмотреть, как они работают... Фельдшеры работают через сутки, а зарплата практически не прибавляется.

— Я с высшей категорией, с выслугой 17,5 лет, — взяла слово фельдшер Анна Бабенышева. — У меня зарплата средняя 25-26 тысяч рублей на ставку. То есть, по максимуму. В начале года у нас было собрание, мы нашего экономиста очень долго кружили, спрашивали, почему корешки не показывают? У нас должно быть повышение, а получаем меньше.

Фото: КП-Рязань.

Крутили ее крутили, а потом она выдала фразу, от которой мы аплодировали ей стоя: «У нас нет планов повысить вам зарплату». В итоге девчонки стали на 4-6 тысяч рублей получать меньше. Люди уже звонят и прямо спрашивают у диспетчеров: «Вы сегодня приедете или вас завтра ждать?»

Что в остатке? В пятницу и все выходные конфликт в скорой звучал во всех СМИ. Но ни минздрав, ни областные власти никак не отреагировали - «у них новогодняя столица, шарики», как сказала на собрании фельдшер. Водители продолжают работать за 16-18 тысяч рублей, и ждут скорой - неудачный каламбур - и адекватной реакции чиновников. У людей заканчивается терпение, около 60 водителей уволились, остальные то ли всерьез, то ли для красного словца, говорят о митингах. Когда зарплата 18 тысяч, остается ли что-то другое?

Ну и напоследок, все известные телефоны пресс-службы рязанского минздрава весь понедельник молчали, поэтому оперативного комментария получить не удалось. Но мы обязательно вернемся к этой теме, потому что о многом еще не сказали.

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