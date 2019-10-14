У машины скорой помощи в Рязани отвалилась колесная пара
В популярном паблике «Типичная Рязань» появилось фото отвалившейся колесной пары у автомобиля скорой медицинской помощи. Судя по фотографии, техническая поломка случилась на улице Дзержинского неподалеку от поворота к зданию БСМП. Логично предположить, что больного до приемного покоя просто не довезли.
В комментариях к этому сообщению мнения разделились. Одни считают, что виноват механик; другие пишут о том, что виновных надо искать среди руководителей рангом повыше.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Терапевт вместо врача скорой помощи: эквивалентна ли замена?
Вызовы неотложного характера скорая Рязани теперь будет передавать поликлиникам (подробности)
Минздрав объяснил фото лежащей на полу БСМП женщины
Вероятно, стыдно должно быть не медикам, а снимавшим бедолагу парню и девушке (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU