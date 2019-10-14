2019-10-14T07:10:29+03:00
Происшествия

У машины скорой помощи в Рязани отвалилась колесная пара

Произошло это прямо на подъезде к БСМП на улице Дзержинского
Иван АНТОНОВ
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от машины "Скорой" отделилась колесная пара. Фото: "Типичная Рязань".от машины "Скорой" отделилась колесная пара. Фото: "Типичная Рязань".
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В популярном паблике «Типичная Рязань» появилось фото отвалившейся колесной пары у автомобиля скорой медицинской помощи. Судя по фотографии, техническая поломка случилась на улице Дзержинского неподалеку от поворота к зданию БСМП. Логично предположить, что больного до приемного покоя просто не довезли.

В комментариях к этому сообщению мнения разделились. Одни считают, что виноват механик; другие пишут о том, что виновных надо искать среди руководителей рангом повыше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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