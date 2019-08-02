Минздрав объяснил фото лежащей на полу БСМП женщины

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-02T09:58:30+03:00

Вероятно, стыдно должно быть не медикам, а снимавшим бедолагу парню и девушке

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Областной минздрав прокомментировал запись, размещенную в одном из рязанских сообществ, о лежащем на полу БСМП пожилом человеке. Прикрепленные фотографии автор подписал так:

- Возможно, у старика не было родственников и врачи не стали особо заморачиваться, а тупо плюхнули его на пол.

В минздраве объяснили, что на изображениях – 72-летняя женщина, которую доставили в нетрезвом состоянии. «Скорую» для нее вызвали неравнодушные прохожие.

Пациентку осмотрели, от госпитализации она отказалась и лишь попросила остаться в приемном покое, «чтобы прийти в себя». Судя по записям с камер видеонаблюдения, женщина пошла в туалет, споткнулась и упала.

В то же время за медпомощью обратились девушка и молодой человек, тоже нетрезвые. Они стали снимать происходящее на камеру, а подняться бедолаге в итоге помогли медики. Утром женщина уехала домой.

ИСТОЧНИК KP.RU