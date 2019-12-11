2019-12-11T15:26:25+03:00
Общество

На заседании облдумы затронули тему низкой зарплаты водителей рязанской скорой помощи

Парламентарии предложили провести «Правительственный час» на тему медицинского обеспечения
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11 декабря на заседании Рязанской областной Думы в рамках обсуждения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов возник вопрос о заработной плате водителей скорой медицинской помощи.

Напомним, что по данным «Комсомольской правды», за последнее время с рязанской городской станции скорой помощи уволились порядка 60 водителей, а оставшиеся всерьез помышляют о митингах и забастовках. Причиной такого положения дел стала низкая зарплата – 16-18 тысяч рублей в месяц.

Директор ТФОМС Елена Манухина сообщила, что ранее водители работали на полторы ставки и получали 22-25 тысяч рублей, теперь работают на одной ставке – 12 часов. Трудовая инспекция выдала соответствующее предписание, согласно Трудовому кодексу РФ водители не могут работать на полутора ставках.

- Увеличить финансирование скорой помощи в рамках обязательного медицинского страхования не представляется возможным, - отметила Елена Васильевна, - если только не будет рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании из областного бюджета.

Депутат облдумы Виктор Малюгин заметил, что работники экстренных служб должны получать достойную заработную плату, а не быть на уровне уборщиц.

Председатель парламента Аркадий Фомин предложил в следующем году провести «Правительственный час» и рассмотреть вопросы, связанные с организацией медицинским обеспечением населения. А также отметил, что губернатор в курсе сложившейся ситуации.

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Экстренную помощь больные могут ждать не один час, потому что машины объезжают плановых пациентов. Надбавки убрали – нагрузку увеличили. Люди живут на 16-18 тысяч рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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