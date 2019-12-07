Больше нигде не слышат: работники скорой помощи Рязани пошли за помощью к коммунистам

Водители и медики городской станции скорой медицинской помощи, доведенные до отчаяния переработками и снижением зарплат, обратились в КПРФ с просьбой помочь. Встреча с партийцами прошла 6 декабря и собрала порядка 70 сотрудников скорой.

Жалобы вышестоящему начальству до этого не помогли: по словам людей, статистика готовится таким образом, что «средняя по палате» зарплата выходит вполне нормальной. Вернее, соответствующей расчетам чиновников. Потому высокие начальники, включая губернатора, о тяготах рядовых водителей скорой помощи и не знают. Или делают вид, что не знают.

А тем временем водитель на скорой регулярно выполняет и функции санитара, помогая переносить пациентов. Доплату же за оказание экстренной помощи с них сняли. В случае же переработок сверх нормы, оплата идет… вдвое меньше обычной.

Про темпы работы и нагрузки этих шоферов – разговор отдельный. Но даже если свести к нулю особые сложности их стези, зарплата в 16-18 тысяч в месяц… перегиб.

А она была больше. До тех пор, пока с сотрудниками не перезаключили трудовые договоры, после чего доходы водителей и фельдшеров упали на 4-6 тысяч рублей.

Квиток с расчетом зарплаты в 2015 году. Фото: пресс-служба регионального отделения КПРФ.

Квиток с расчетом зарплаты в 2019 году. Фото: пресс-служба регионального отделения КПРФ.

Кроме того, на станции крайне изношены машины: бегают они по 9 и более лет, а заложенный срок эксплуатации этих автомобилей – 5 лет (срок вроде бы невелик, но на скорой загрузка у них круглосуточная).

Что касается условий работы, переработок, то вместо положенных на население Рязани 53 бригады, в смену выходит 20-23. Оттого и дикие переработки.

Итог: люди ждут скорую помощь по 2 часа и более. И это до начала сезона эпидемии гриппа и ОРВИ. Что будет дальше?

Тем временем в администрации станции числится 4 (!) экономиста. Их среди десятков пришедших на встречу с коммунистами, конечно, не было.

По области со скорой помощи за последнее время уволилось около 60 шоферов – так сами представители профессии рассказали на встрече с коммунистами. Фото: пресс-служба регионального отделения КПРФ.

Эти же люди, несмотря на давление со стороны начальства, не побоялись открыто обратиться в обком КПРФ. После жалобы приехал депутат Государственной Думы Олег Лебедев, его помощник Дмитрий Иваничкин, пришел на встречу и первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров.

– Губернатор в курсе, он просто закрывает глаза, у него сейчас главное, что мы столица Нового года! Вот эти шарики, гирлянды развесить. А то что люди умирают, мы не успеваем приехать, умирают… И на нас опять кидаются, мы поднимаемся на этаж, а на нас кидаются, – не выдержав, эмоционально рассказала на встрече девушка-фельдшер.

Насчет «кидаются»: после ожидания бригады, жители города порой действительно высказывают свое недовольство – ей же. И довольно грубо. Будто от рядовых сотрудников зависит наполнение штата.

Олег Лебедев пообещал поднять вопрос о рязанской «скорой» на заседании Госдумы и направить правительственные телеграммы – министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, Генпрокурору РФ Юрию Чайке и губернатору Николаю Любимову.

– У нас сейчас продолжится пленарная неделя – идут заседания Государственной Думы. Значит, надо срочно выступать, привлекать к этой проблеме внимание всей страны. А правительственные телеграммы нужны, чтобы ответственные органы разобрались в системе оплаты, в этих квиточках, – сказал Олег Лебедев.

Депутат добавил, что на следующей неделе с водителями встретится опытный юрист. Также будет создана инициативная группа, чтобы держать связь коммунистов с сотрудниками медучреждения и отслеживать реальное исполнение принятых мер.

Фото: пресс-служба регионального отделения КПРФ.

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