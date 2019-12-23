Новую БСМП введут в эксплуатацию 25 декабря

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-23T13:48:20+03:00

Однако пациентов там начнут принимать не раньше марта

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Новый комплекс больницы скорой медицинской помощи в Рязани введут в эксплуатацию 25 декабря. Об этом на пресс-конференции 23-го числа сообщил губернатор Николай Любимов.

По словам главы региона, раньше марта, скорее всего, принять первых пациентов на улице Гоголя, 62 не смогут, так как еще предстоят процедуры регистрации прав на имущество и лицензирования. В остальном – как технически, так и с точки зрения кадров – все готово.

- Это будет самая современная и крупная больница в Рязанской области. Можно будет гордиться ею и на уровне ЦФО, - сказал Любимов.

Напомним, ранее сообщалось, что медучреждение заработает до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU