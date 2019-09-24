2019-09-24T09:58:54+03:00
Общество

40 лет не отмечают, или Почему культурный вуз в Рязани закрывают по-варварски

Спустя месяц после новости о закрытии филиала МГИК вопросы студентов и преподавателей остаются без ответа
Сергей ЛАЗУТИН
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Состояние вузовского здания - это проблема, но, судя по всему, не ключевая в истории с закрытием филиала.Состояние вузовского здания - это проблема, но, судя по всему, не ключевая в истории с закрытием филиала.Фото: Сергей ЛАЗУТИН
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Летом 2020 года рязанскому «кульку» должно было исполниться 40 лет. Есть суеверие, что отмечать эту круглую дату – плохая примета. По иронии судьбы юбилею, скорее всего, состояться и не суждено, так как о закрытии филиала Московского государственного института культуры, где учатся более полутысячи студентов, уже объявлено.

НА КАМЕРУ – ОДНО, ЗА ДВЕРЬЮ – ДРУГОЕ

Хотя во всеуслышание невеселая новость прозвучала почти месяц назад, в этой истории до сих пор многое остается непонятным. Приехав в Рязань 3 сентября, ректор МГИК Арсений Миронов заявил о переносе учебного процесса в головной вуз. Студентам и преподавателям он пообещал общежитие и социальную поддержку (при сохранении рязанских цен на обучение), но далеко не всем такая перспектива пришлась по душе.

Как оказалось, судьбоносное решение ученый совет в Москве принял 26 августа. Официальное обоснование звучит так: «Здание находится в критическом состоянии. Продолжение учебного процесса в нем представляет угрозу жизни и здоровью студентов, преподавателей и персонала».

Арсений Миронов на чердаке здания филиала пытается убедить съемочную группу ГТРК "Ока", что продолжать учебу здесь опасно, но никаких документов не показывает.

Арсений Миронов на чердаке здания филиала пытается убедить съемочную группу ГТРК "Ока", что продолжать учебу здесь опасно, но никаких документов не показывает.

Кулуарно же на встрече Миронова с рязанскими вузовцами озвучена другая причина:

– Ректор сказал, что ситуация с аварийностью здания придумана, чтобы красиво закрыть филиал, потому что на самом деле Рособнадзор хочет отобрать у нас лицензию, а это покажет, насколько несовершенен вуз, – рассказывает доцент кафедры социально-культурной деятельности РФ МГИК Людмила Андрюкина.

Сразу оговоримся, что ни в одну, ни в другую версию активисты не верят из-за несостыковок, с которыми еще предстоит разобраться.

НИ КОПЕЙКИ НА РЕМОНТ

Один из парадоксов: у руководства филиала нет даже документа, подтверждающего предрекаемое закрытие. Фраза «на словах» вообще пугающе часто применяется к взаимоотношениям головного вуза с местным.

Так, рязанцам пообещали долгожданный ремонт, а точнее работы по сохранению объекта культурного наследия, коим является дом 1/70 по улице Ленина. Даже проведен аукцион и заключен контракт стоимостью 3,7 миллиона рублей на разработку проектной документации. Денег должен дать учредитель – Министерство культуры РФ.

– Мы ежегодно получаем план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный ректором МГИК. Несмотря на многочисленные письменные просьбы на ремонт здания не выделялось ни копейки, даже на текущий, – сетует заместитель директора филиала Владимир Калинин.

Получив информацию, что подрядчика выберут уже минувшим летом, в филиале начали спешно освобождать помещения, но…

– После сессии стали снимать декорации, кулисы и прочее-прочее, складывать все это в специально отведенную аудиторию в мешках, ящиках, коробках. Всю документацию кафедры – тоже. В итоге лето проходит, настает пора вступительных экзаменов, а никакого ремонта нет, – вспоминает театральный режиссер, преподаватель Роман Маркин.

В филиале признают, что проблема изношенной кровли и фасада с уже осыпавшейся на тротуар штукатуркой нуждается в срочном решении, но в акте осмотра здания госинспекцией по охране ОКН понятие «аварийное состояние» отсутствует – только «неудовлетворительное». Роспотребнадзор, в свою очередь, выдал заключение, что здание соответствует санитарным нормам для образовательных организаций.

ДЕРЖИ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ, НО НАС ЗАКРЫВАЮТ

Вернемся к Рособрнадзору. Его проверка прошла 27-30 августа, то есть уже после того, как ученый совет обсудил закрытие филиала (странно, как в таком случае ревизия могла повлиять на решение). Нарушений выявлено немало, в том числе те, которые сам госорган причисляет к грубым.

Затем последовало приостановление государственной аккредитации с претензиями к «содержанию и качеству подготовки учащихся». Сотрудники рязанского «кулька» уверяют, что это нормальная процедура до исполнения выданных Рособрнадзором предписаний. После предыдущих проверок нарушения удавалось устранять, и на этот раз, уверены в филиале, поводов для паники тоже нет.

Тем не менее, почти одновременно с приостановлением аккредитации издан приказ об отстранении от должности директора РФ МГИК Александра Трушина. А он, хоть и не выступал публично, по словам коллег, не поддерживал перенос учебного процесса в столицу.

Складывается ощущение, что в какой-то момент от единственного оставшегося у МГИК филиала попросту решили избавиться. Слишком уж много противоречивых событий произошло в последнее время. Сначала – весть о ремонте, начало приемной кампании, активное участие «кулька» в Форуме древних городов и слова благодарности губернатора Николая Любимова (сказаны они на встрече с ректором вуза Арсением Мироновым еще 19 августа). Затем – циничное объявление о закрытии филиала в день, когда воодушевленные первокурсники получили студенческие билеты.

Губернатор Николай Любимов (слева) благодарил ректора МГИК Арсения Миронова (справа) за участие рязанского филиала в Форуме древних городов. До решения о закрытии оставались считанные дни... Фото: правительство Рязанской области.

Губернатор Николай Любимов (слева) благодарил ректора МГИК Арсения Миронова (справа) за участие рязанского филиала в Форуме древних городов. До решения о закрытии оставались считанные дни... Фото: правительство Рязанской области.

И даже если гибель института культуры в Рязани неизбежна, почему ее так по-варварски форсируют? Преподаватели, а большинство из них – практикующие специалисты, не знают, смогут ли они бросить работу и прожить на неизвестное пока жалование в Москве. Студенты (а многие не хотят покидать дом и тоже работают параллельно с учебой) понятия не имеют, в каких условиях им предстоит существовать в случае переезда и не завалят ли их дополнительными испытаниями из-за отличающихся образовательных программ. И все это при отсутствии обратной связи с головным вузом, который сначала поставил всех перед фактом, а теперь намеревается прислать комиссию по приему документов о переводе (см. "Тем временем").

Остается открытым и вопрос будущего кадрового обеспечения местных учреждений культуры, особенно в глубинке, ведь значительная часть их коллективов сколочена именно из выпускников РФ МГИК. Областные власти хранят молчание, а хотелось бы, чтобы они не оставались в стороне, когда дело касается судеб сотен рязанцев и тех, кто приехал сюда из других регионов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МГИК запустил процедуру перевода студентов из филиала. Для этого головной вуз сформировал комиссию по приему документов, которая будет работать в Рязани с 24 по 27 сентября. Показательно, что об этом как учащиеся, так и преподаватели впервые узнали из СМИ, так как МГИК сначала разослал в СМИ пресс-релиз, а потом опубликовал информацию на официальном сайте. То есть ни о каком диалоге речи так и не идет.

КСТАТИ

В Рязани организовали «Культурный марафон» в поддержку института культуры. На мероприятиях будут собирать подписи под обращением к власть имущим.

24 сентября, 14.30 - выступление студентов и выпускников кафедры хореографии с их творческими коллективами в LOONADANCE CENTER (ул. Есенина, 80/1, бывший кинотеатр "Ока");

25 сентября, 19:00 - публичные чтения пьесы И. Ильфа и Е. Петрова «Сильное чувство», культурное пространство «Блок» (ул. Почтовая, 61);

26 сентября, 19:00 - фестиваль «Рок за культуру», клуб SVOBODA (ул. Грибоедова, 58);

27 сентября, 18:00 - квартирник «Мы культура», выступления рязанских музыкантов и поэтов, арт-кафе 108CafeShop (ул. Свободы, 35);

28 сентября - фестиваль «В Рязани - грибы с глазами», село Ласково Рязанского района (организовано это мероприятие не в рамках культурного марафона, но РФ МГИК в нем активно участвует со дня основания).

29 сентября, 18:00 - спектакль «Мильонщики» по мотивам пьесы А.Н. Островского «Бешеные деньги», РФ МГИК (ул. Ленина, 1/70, аудитория 407).

ИСТОЧНИК KP.RU

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