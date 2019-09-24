40 лет не отмечают, или Почему культурный вуз в Рязани закрывают по-варварски

Летом 2020 года рязанскому «кульку» должно было исполниться 40 лет. Есть суеверие, что отмечать эту круглую дату – плохая примета. По иронии судьбы юбилею, скорее всего, состояться и не суждено, так как о закрытии филиала Московского государственного института культуры, где учатся более полутысячи студентов, уже объявлено.

НА КАМЕРУ – ОДНО, ЗА ДВЕРЬЮ – ДРУГОЕ

Хотя во всеуслышание невеселая новость прозвучала почти месяц назад, в этой истории до сих пор многое остается непонятным. Приехав в Рязань 3 сентября, ректор МГИК Арсений Миронов заявил о переносе учебного процесса в головной вуз. Студентам и преподавателям он пообещал общежитие и социальную поддержку (при сохранении рязанских цен на обучение), но далеко не всем такая перспектива пришлась по душе.

Как оказалось, судьбоносное решение ученый совет в Москве принял 26 августа. Официальное обоснование звучит так: «Здание находится в критическом состоянии. Продолжение учебного процесса в нем представляет угрозу жизни и здоровью студентов, преподавателей и персонала».

Арсений Миронов на чердаке здания филиала пытается убедить съемочную группу ГТРК "Ока", что продолжать учебу здесь опасно, но никаких документов не показывает.

Кулуарно же на встрече Миронова с рязанскими вузовцами озвучена другая причина:

– Ректор сказал, что ситуация с аварийностью здания придумана, чтобы красиво закрыть филиал, потому что на самом деле Рособнадзор хочет отобрать у нас лицензию, а это покажет, насколько несовершенен вуз, – рассказывает доцент кафедры социально-культурной деятельности РФ МГИК Людмила Андрюкина.

Сразу оговоримся, что ни в одну, ни в другую версию активисты не верят из-за несостыковок, с которыми еще предстоит разобраться.

НИ КОПЕЙКИ НА РЕМОНТ

Один из парадоксов: у руководства филиала нет даже документа, подтверждающего предрекаемое закрытие. Фраза «на словах» вообще пугающе часто применяется к взаимоотношениям головного вуза с местным.

Так, рязанцам пообещали долгожданный ремонт, а точнее работы по сохранению объекта культурного наследия, коим является дом 1/70 по улице Ленина. Даже проведен аукцион и заключен контракт стоимостью 3,7 миллиона рублей на разработку проектной документации. Денег должен дать учредитель – Министерство культуры РФ.

– Мы ежегодно получаем план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный ректором МГИК. Несмотря на многочисленные письменные просьбы на ремонт здания не выделялось ни копейки, даже на текущий, – сетует заместитель директора филиала Владимир Калинин.

Получив информацию, что подрядчика выберут уже минувшим летом, в филиале начали спешно освобождать помещения, но…

– После сессии стали снимать декорации, кулисы и прочее-прочее, складывать все это в специально отведенную аудиторию в мешках, ящиках, коробках. Всю документацию кафедры – тоже. В итоге лето проходит, настает пора вступительных экзаменов, а никакого ремонта нет, – вспоминает театральный режиссер, преподаватель Роман Маркин.

В филиале признают, что проблема изношенной кровли и фасада с уже осыпавшейся на тротуар штукатуркой нуждается в срочном решении, но в акте осмотра здания госинспекцией по охране ОКН понятие «аварийное состояние» отсутствует – только «неудовлетворительное». Роспотребнадзор, в свою очередь, выдал заключение, что здание соответствует санитарным нормам для образовательных организаций.

ДЕРЖИ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ, НО НАС ЗАКРЫВАЮТ

Вернемся к Рособрнадзору. Его проверка прошла 27-30 августа, то есть уже после того, как ученый совет обсудил закрытие филиала (странно, как в таком случае ревизия могла повлиять на решение). Нарушений выявлено немало, в том числе те, которые сам госорган причисляет к грубым.

Затем последовало приостановление государственной аккредитации с претензиями к «содержанию и качеству подготовки учащихся». Сотрудники рязанского «кулька» уверяют, что это нормальная процедура до исполнения выданных Рособрнадзором предписаний. После предыдущих проверок нарушения удавалось устранять, и на этот раз, уверены в филиале, поводов для паники тоже нет.

Тем не менее, почти одновременно с приостановлением аккредитации издан приказ об отстранении от должности директора РФ МГИК Александра Трушина. А он, хоть и не выступал публично, по словам коллег, не поддерживал перенос учебного процесса в столицу.

Складывается ощущение, что в какой-то момент от единственного оставшегося у МГИК филиала попросту решили избавиться. Слишком уж много противоречивых событий произошло в последнее время. Сначала – весть о ремонте, начало приемной кампании, активное участие «кулька» в Форуме древних городов и слова благодарности губернатора Николая Любимова (сказаны они на встрече с ректором вуза Арсением Мироновым еще 19 августа). Затем – циничное объявление о закрытии филиала в день, когда воодушевленные первокурсники получили студенческие билеты.

Губернатор Николай Любимов (слева) благодарил ректора МГИК Арсения Миронова (справа) за участие рязанского филиала в Форуме древних городов. До решения о закрытии оставались считанные дни... Фото: правительство Рязанской области.

И даже если гибель института культуры в Рязани неизбежна, почему ее так по-варварски форсируют? Преподаватели, а большинство из них – практикующие специалисты, не знают, смогут ли они бросить работу и прожить на неизвестное пока жалование в Москве. Студенты (а многие не хотят покидать дом и тоже работают параллельно с учебой) понятия не имеют, в каких условиях им предстоит существовать в случае переезда и не завалят ли их дополнительными испытаниями из-за отличающихся образовательных программ. И все это при отсутствии обратной связи с головным вузом, который сначала поставил всех перед фактом, а теперь намеревается прислать комиссию по приему документов о переводе (см. "Тем временем").

Остается открытым и вопрос будущего кадрового обеспечения местных учреждений культуры, особенно в глубинке, ведь значительная часть их коллективов сколочена именно из выпускников РФ МГИК. Областные власти хранят молчание, а хотелось бы, чтобы они не оставались в стороне, когда дело касается судеб сотен рязанцев и тех, кто приехал сюда из других регионов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МГИК запустил процедуру перевода студентов из филиала. Для этого головной вуз сформировал комиссию по приему документов, которая будет работать в Рязани с 24 по 27 сентября. Показательно, что об этом как учащиеся, так и преподаватели впервые узнали из СМИ, так как МГИК сначала разослал в СМИ пресс-релиз, а потом опубликовал информацию на официальном сайте. То есть ни о каком диалоге речи так и не идет.

КСТАТИ

В Рязани организовали «Культурный марафон» в поддержку института культуры. На мероприятиях будут собирать подписи под обращением к власть имущим.

24 сентября, 14.30 - выступление студентов и выпускников кафедры хореографии с их творческими коллективами в LOONADANCE CENTER (ул. Есенина, 80/1, бывший кинотеатр "Ока");

25 сентября, 19:00 - публичные чтения пьесы И. Ильфа и Е. Петрова «Сильное чувство», культурное пространство «Блок» (ул. Почтовая, 61);

26 сентября, 19:00 - фестиваль «Рок за культуру», клуб SVOBODA (ул. Грибоедова, 58);

27 сентября, 18:00 - квартирник «Мы культура», выступления рязанских музыкантов и поэтов, арт-кафе 108CafeShop (ул. Свободы, 35);

28 сентября - фестиваль «В Рязани - грибы с глазами», село Ласково Рязанского района (организовано это мероприятие не в рамках культурного марафона, но РФ МГИК в нем активно участвует со дня основания).

29 сентября, 18:00 - спектакль «Мильонщики» по мотивам пьесы А.Н. Островского «Бешеные деньги», РФ МГИК (ул. Ленина, 1/70, аудитория 407).