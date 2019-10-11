Все студенты филиала МГИК в Рязани смогут учиться и жить в Москве - Минкультуры РФ

Новость о закрытии рязанского филиала Московского государственного института культуры (МГИК) сформировала информационную повестку в Рязани два месяца перед. Это решение ученый совет института в столице принял 26 августа, 3 сентября стало известно о переносе филиала в головной вуз в Москву, однако страсти до сих пор не утихают. В СМИ появилось много противоречивой информации, но нигде нет четко изложенной позиции Министерства культуры по поводу происходящего. О том как происходит работа по переводу студентов в Москву, что ждет преподавателей и почему все-таки было решено закрыть рязанский филиал «КП» рассказала директор департамента науки и образования Министерства культуры РФ Наталия Шутенко.

- Наталья, филиал МГИК закрывается… В связи с этим появилось много вопросов и слухов. Напри-мер, говорят, что ситуация с аварийностью здания придумана, чтобы красиво закрыть филиал, на самом же деле Рособрнадзор хочет отобрать лицензию, что плохо скажется на имидже вуза. Так чему же верить?

- Да, действительно, по результатам проверки Рособрнадзора вуз получил предписание устранить ряд нарушений до первого ноября. Но этот факт не является основанием для закрытия филиала. Это лишь требование привести его деятельность в соответствие с законодательством. Например, в фи-лиале отсутствуют условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. А это сейчас обязательное требование для вузов. Но для его выполнения придется внести серьезные изменения в конструктивные и планировочные решения здания. Но оно, как вам известно, находится в аварийном состоянии, и за два месяца там создать условия для лиц с инвалидностью невозможно. Как показала экспертиза, физический износ здания превышает все допустимые нормы. Таким образом, проверка Рособрнадзора лишь подтвердила правильность решения головного вуза о закрытии филиала.

- Вы сказали про экспертизу здания филиала. А какая организация ее проводила?

- Экспертиз было несколько. Первую провела Государственная инспекция по охране культурного наследия Рязанской области в июле этого года. Она показала, что здание как памятник истории и культуры находится в неудовлетворительном состоянии. Отдельные элементы здания признаны аварийными. Поэтому была проведена вторая проверка, но уже по инициативе руководства вуза. В конце августа строительная компания СМУ 306 ЮГ провела техническое обследование несущих и ограждающих конструкций здания. Оно показало, что требуется капитальный ремонт и их полное восстановление.

- Если здание действительно находится в критическом состоянии, то почему студентам стало из-вестно о переводе и закрытии филиала только в начале учебного года. За лето не было возможно-сти отремонтировать здание? Или, может быть, сделать частичный ремонт?

- Ремонт отдельных элементов не решит проблему. Обследование показало, что кровля, стропильные системы, деревянные перекрытия над спортивным и актовым залом неработоспособны, их физический износ достигает критических 100%. Они не подлежат восстановлению, а требуют замены, представляя реальную угрозу для жизни и здоровья студентов и преподавателей. С наступлением зимы опасность возрастет из-за большой вероятности обрушения кровли под весом снега и льда. Требуется полная комплексная замена несущих и ограждающих конструкций. Ремонт кровли предполагает ее полное открытие и замену стропильной системы. Это длительный процесс – такой ремонт не делается за 2-3 месяца.

Фото: предоставлено героем публикации

- Тем не менее, все в курсе, что жалобы на состояние здания поступают с 2017 года. Некоторые сотрудники вуза утверждают, что все началось намного раньше. Почему за эти годы ничего не было сделано, чтобы как-то улучшить состояние здания?

- Вузам ежегодно выделяется финансирование в рамках утвержденного бюджета. Оно включает и статью затрат на проведение ремонтно-восстановительных работ по содержанию имущества. МГИК не исключение. Руководство вуза имеет право самостоятельно принимать решение о расходовании этих денежных средств. Контроль за деятельностью имущественного комплекса возлагается на ректора, министерство здесь выступает только как источник федерального бюджета. В случае дефицита денежных средств руководство вуза должно направить обоснованный запрос на предоставление этих средств. Таким образом, при желании можно было если и не делать капитальный ремонт, то хотя бы поддерживать здание в рабочем состоянии или частично ремонтировать конструкции, которые действительно этого требуют. Почему предыдущее руководство вуза не предпринимало никаких действий, Министерству еще предстоит выяснить. Ректор несет личную ответственность за поддержание работоспособного, безаварийного состояния вверенного ему имущества. Это его прямая обязанность.

- Филиал закрывается навсегда или это временное явление?

- Решение о закрытии филиала уже принято. Процедура закрытия филиала реализуется в течение полугода. Это обусловлено не только сложностью самой процедуры, включающей исполнение фи-нансовых обязательств перед кредиторами и действий по добросовестному содержанию имущест-венного комплекса (возврат в казну), но и исполнение обязательств перед студентами и преподавателями филиала. Ведь, как вы уже знаете, было принято решение перевести всех в головной вуз.

- Кстати, о преподавателях. Что станет с ними?

- Институт не может просто взять и исчезнуть. Кроме того, образовательное учреждение – это, прежде всего люди, которые там учатся и работают. Здание уже на втором месте. Студенты переедут, и такая же возможность будет у преподавателей. Всем желающим будут предложены рабочие места в головном вузе.

- А студенты? Когда они будут окончательно переведены в головной вуз?

- Процедура простая. После подписания приказа о закрытии филиала процедура перевода будет проведена в минимальные сроки. Часть студентов уже переведена в головной вуз. В соответствии с процедурой, студент пишет заявление о переводе в головной вуз, Минкультуры России согласовывает перераспределение бюджетного финансирования и переводит его. Все зависит от желания ребят и сроков подачи заявлений. Никаких бюрократических сложностей здесь не будет. Чем быстрее ребята напишут заявления, тем быстрее переедут. Можно даже говорить о том, что переезд будет окончен к началу ноября.

- Хватит ли всем места в головном вузе? Все-таки у вуза одно здание в Москве, оно же рассчитано на какое-то определенное количество людей… И, кончено, главный вопрос – сохранится ли цена обучения?

- Всего в рязанском филиале обучается около 80 очников и 300 заочников. Это не такие большие цифры. А что касается основного здания МГИКа, то это вообще несущественные цифры. Учебные площади готовы принять и большее количество обучающихся. Цены на обучение сохранятся. Студенты будут оплачивать образовательные услуги по ценам рязанского филиала, которые существенно ниже, чем в Москве и Подмосковье. Такое решение было принято Департаментом науки и образования Минкультуры России.

- А что с местами в общежитиях? И опять же можете ли прокомментировать цены?

- Всем обучающимся гарантировано место в общежитии. Бюджетники смогут проживать в нем бес-платно.

- Кто-либо из студентов изъявил о своем нежелании переезжать в Москву?

- Конечно. Не все готовы к переменам, тем более, если это касается смены места жительства. В основном это студенты старших курсов – у них уже семьи, работа. Но для них Министерство гарантирует индивидуальный подход к каждому при решении вопроса о продолжении обучения.

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