«Ситуацию с аварийностью придумали». Рязанский филиал МГИК озвучил кулуарную причину закрытия

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-10T14:48:50+03:00

В филиале не верят ни в версию об аварийности здания, ни в версию о немилости Рособрнадзора. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Но даже она весьма сомнительна. Пока же на руках у местного руководства нет даже официального документа о ликвидации

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Рязанскому филиалу МГИК еще не предоставили ни одного документа, подтверждающего его ликвидацию, включая протокол заседания ученого совета в Москве. Об этом в самом учебном заведении сообщили на пресс-конференции 10 сентября. Напомним, о нашумевшем решении коллективу и студентам объявили 2 сентября, а на следующий день в Рязань приехал ректор головного вуза Арсений Миронов.

Официальная причина, озвученная, в том числе, на сайте МГИК, - «критическое» состояние здание и небезопасность учебного процесса. Однако сам Миронов в кулуарах озвучил другую версию:

- Ректор сказал, что ситуацию с аварийностью мы придумали, чтобы вас красиво закрыть, потому что на самом деле Рособнадзор хочет отобрать у вас лицензию, а это покажет, насколько несовершенен вуз, - рассказывает секретарь ученого совета Рязанского филиала МГИК, доцент кафедры социально-культурной деятельности Людмила Андрюкина.

Она указала на несостыковки в словах Миронова. Во-первых, Рособрнадзор проводил проверку в филиале с 26 по 30 августа, но ученый совет уже 26-го, в день начала работы комиссии, принял решение о ликвидации, не зная о результатах. Во-вторых, по мнению Андрюкиной, нарушения, выявленные Рособранадзором, неустранимыми не являются (предписание госоргана опубликовано на rfmguki.ru) и едва ли могут служить основанием для отзыва лицензии.

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ИСТОЧНИК KP.RU