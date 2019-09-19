Рязанский институт культуры допустил грубые нарушения - Рособрнадзор

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-19T10:18:56+03:00

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Некоторые из нарушений, выявленных в рязанском филиале МГИК, считаются грубыми. За них вуз могут оштрафовать на сумму от 100 тысяч рублей.

В ответе на официальный запрос «Комсомолки» Роспотребнадзор, исходя из положения о лицензировании образовательной деятельности, выделил следующие пункты:

- отсутствует материально-техническое обеспечение [некоторых] образовательных программ;

- отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на здание (его Роспотребнадзор уже выдал – Ред.);

- не созданы специальные условия в филиале для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Эти претензии содержатся в одном из предписаний, выданных госорганом по результатам августовской проверки. Во втором – требования, несоблюдение которых, как сказано в ответе, «нарушает права граждан на получение высшего образования, гарантированного Конституцией РФ».

Исполнить предписания филиалу надлежит к ноябрю-декабрю 2019 года. В противном случае…

- Рособрнадзор возбуждает дело об административном правонарушении, материалы которого направляются в судебные органы. Если постановлением суда предписание будет признано неисполненным, орган по контролю приостанавливает действие лицензии такой организации и обращается с исковым заявлениям в суд об ее аннулировании, - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее МГИК объявил о закрытии филиала в Рязани с переводом студентов и преподавателей в Москву. Местный актив выступил против такого решения, организовал сбор подписей и обратился к президенту.

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ИСТОЧНИК KP.RU