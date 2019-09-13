Роспотребнадзор разрешил учиться в здании рязанского филиала МГИК

СЕГОДНЯ 15:55 2019-09-13T16:05:27+03:00

Здание капитально не ремонтировалось с момента сдачи в эксплуатацию, но пока пригодно для вуза. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

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Рязанский институт культуры (филиал МГИК) опубликовал санитарно-эпидемиологическое заключение, согласно которому в его здании можно вести образовательную деятельность. Документ, подписанный руководителем Роспотребнадзора Ларисой Сараевой, датирован 9 сентября.

Напомним, МГИК объявил о ликвидации филиала в Рязани. Заявляли, что дом №1/70 по улице Ленина, который является объектом культурного наследия, находится в «критическом» состоянии и опасен для учащихся. Теперь озвученная головным вузом причина опровергнута документально. Впрочем, она выглядела сомнительно и прежде: инспекция по охране ОКН называла состояние конструкций неудовлетворительным, но никак не аварийным.

Кулуарно ректором МГИК Арсением Мироновым называлась, по его словам, «истинная» причина – якобы неотвратимый отзыв лицензии у филиала Рособрнадзором. Предписания госоргана, проводившего плановую проверку в августе, также находится в открытом доступе на rfmguki.ru. Одним из многих нарушений значилось как раз отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения, то есть теперь оно устранено. Для исполнения предписаний в целом филиалу поставили сроки до 1 ноября и 2 декабря.

Заключение Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU