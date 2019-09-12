2019-09-12T14:20:58+03:00
Общество

Уволен директор рязанского филиала МГИК, не поддержавший ликвидацию вуза

Коллеги Александра Трушина считают, что головной вуз предпочтет прислать «своего» человека
Сергей ЛАЗУТИН
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Фото: rfmguki.ruФото: rfmguki.ru
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Рязанский филиал МГИК, о ликвидации которого стало известно ранее, еще и обезглавили – снят с должности директор Александр Трушин. Как стало известно «Комсомольской правде», он написал заявление по собственному желанию под давлением вышестоящего руководства, которое грозило уволить его по статье.

Трушин, будучи в прямом подчинении головного вуза, публично против закрытия филиала не выступал, однако был на стороне студентов и преподавателей, придавших огласке обстоятельства «убийства» филиала. Сообщается, что недавно ему даже стало плохо с сердцем.

Временно исполняющим обязанности директора назначен Александр Мешков, один из заместителей. Его коллеги полагают, что ненадолго, так как в Химках, вероятно, предпочтут прислать «своего» человека, чтобы завершить начатое.

Напомним, ранее были озвучены две версии закрытия РФ МГИК аварийное состояние здания и решение Рособрнадзора, причем обе вызывают сомнения. Вузовцы активно ищут поддержки у людей искусства, представителей власти и обратились с коллективным письмом к президенту Владимиру Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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