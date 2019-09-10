2019-09-10T18:05:34+03:00
Общество

Работники и студенты рязанского филиала МГИК направили письмо Путину

Многим преподавателям из-за их активной позиции уже угрожали увольнением
Сергей ЛАЗУТИН
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Старожилы вуза намерены сделать все, чтобы эти коридоры не опустели.Старожилы вуза намерены сделать все, чтобы эти коридоры не опустели.Фото: Сергей ЛАЗУТИН
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Работники и студенты рязанского филиала МГИК обратились к Владимиру Путину с просьбой сохранить вуз. Напомним, ранее было объявлено о ликвидации учебного заведения.

- Мы отправили коллективное письмо президенту, где сказано, что мы уважаем право учредителя на ликвидацию филиала, но хотим, чтобы все происходило в установленном законом порядке, - сообщила на пресс-конференции 10 сентября секретарь ученого совета РФ МГИК Людмила Андрюкина.

При этом приоритетным вариантом развития ситуации в филиале все же считают сохранение вуза в структуре МГИК с утверждением собственной стратегии развития и никак не рассматривают вариант с переездом студентов и преподавателей в столицу. Чтобы провести ремонт в здании, которое является объектом культурного наследия, там призывают включить мероприятия по его сохранению в нацпроект «Культура» или другую целевую программу.

По мнению еще одного участника мероприятия, председателя правления РРООО «Союз дизайнеров России» Олега Атясова, головной вуз поступил предельно цинично, позволив провести летом новый прием и известив первокурсников о смерти альма-матер в День знаний. Кроме того, он отметил, что рязанский филиал МГИК остался последним в ЦФО – остальные 8 закрыли.

Также на пресс-конференции прозвучала информация, что из-за активной позиции работников учебного заведения многим из них уже угрожали увольнением.

О коллективном письме рассказала доцент кафедры социально-культурной деятельности Людмила Андрюкина.

О коллективном письме рассказала доцент кафедры социально-культурной деятельности Людмила Андрюкина.

Председатель правления РРООО «Союз дизайнеров России» Олег Атясов заметил, что кафедра дизайна в РФ МГИК - одна из сильнейших в стране. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Председатель правления РРООО «Союз дизайнеров России» Олег Атясов заметил, что кафедра дизайна в РФ МГИК - одна из сильнейших в стране.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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