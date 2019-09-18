Рязанскому институту культуры приостановили аккредитацию

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-18T14:24:18+03:00

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История с закрытием рязанского филиала МГИК сделала очередной виток. Приостановлена аккредитация по отдельным уровням образования (укрупненные группы профессий, специальности, направления подготовки), это:

- «История и археология»

- «Культуроведение и социокультурные проекты»

- «Сценические искусства и литературное творчество»

- «Музыкальное искусство»

- «Изобразительное и прикладные виды искусств».

У ревизоров возникли серьезные претензии к содержанию и качеству подготовки учащихся. Рособрнадзор своим приказом, который датирован 11 сентября, дал филиалу месяц на устранение несоответствий государственным стандартам.

В случае, если институт культуры не исправится, его лишат аккредитации, а значит и права выдавать дипломы государственного образца и предоставлять отсрочку от армии.

Напомним, студентам и преподавателям филиала объявили о его закрытии в начале учебного года. Кулуарно в качестве причины называлась проверка Рособрнадзора, которая якобы неминуемо приведет к лишению лицензии.

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ИСТОЧНИК KP.RU