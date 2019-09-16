На фестивале под Рязанью вновь посоревнуются в сборе грибов

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-16T15:10:50+03:00

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28 сентября у села Ласково в седьмой раз пройдет фестиваль «В Рязани – грибы с глазами». Традиционной его частью станут соревнования по сбору грибов, стартующие рано утром – в 7.00. Участники смогут провести в лесу до трех часов, а затем во время официальной части организаторы подведут итоги «тихой охоты».

На гастрономической площадке фестиваля можно будет попробовать грибы в любом съедобном виде - от супа до выпечки. Рецепты кулинаров будут собраны в брошюры. Кроме того, гостям предложат поучаствовать в мастер-классах. В их числе - «Лесная целительница»: желающих (прежде всего, женщин) научат использовать природное сырье для ухода за собой и оздоровления.

На территории фестиваля будут работать творческие мастерские и интерактивные площадки. В концертной зоне выступят музыкальные коллективы. А завершит праздник «грибным хороводом», который, как сообщает администрация Рязанского района, представляет собой «костюмированное шествие обитателей леса».

Завершатся мероприятия в 14.00. Добираться до фестиваля предлагают на маршрутке Рязань - Требухино от Приокского автовокзала.

Афиша фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU