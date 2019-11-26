Сотни работников УРТ подали в администрацию Рязани коллективную жалобу

26 ноября работники муниципального предприятия «Управление рязанского троллейбуса» (УРТ) подали коллективную жалобу в администрацию города на имя главы Елены Сорокиной. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Как отметил анонимный подписчик с никнеймом Dora Dora, жалоба стала ответной реакцией на «постоянное игнорирование проблем работников со стороны руководства предприятия».

В сообщении указано, что пункт отдыха для водителей рядом с ТЦ «Глобус» до сих пор не открыт. Водителям и кондукторам предлагают приносить свою еду в ресторан и разогревать там. На запрос о выдаче на руки копии коллективного договора получен отказ.

«Кроме того, много вопросов вызывает и организация переговоров между работниками и работодателями. Очередное общее собрание коллектива было означено еще на 21 ноября, но затем руководство внезапно отменило встречу и также внезапно назначило другую – 25 ноября в 15:00. Причем, и.о. директора Розвезев сообщил об этом устно за 3,5 часа до начала собрания. Все это было необходимо для того, чтобы втихую принять решения, невыгодные для работников, такие как изменение графика работы с уменьшением оплаты труда. При этом начальство открыто заявляет о том, что старается препятствовать большому скоплению рабочих в одном месте», — говорится в сообщении анонима.

Что касается самой жалобы, то в ней обозначены следующий пункты:

- работникам предприятия длительное время не повышается заработная плата;

- работникам предприятия не обеспечивается безопасные условия труда;

- работники предприятия неправомерно лишены дополнительного отпуска в связи с вредными условиями труда;

- кондукторам предприятия заработная плата выплачивается с нарушением трудового договора;

- работники предприятия лишены права бесплатного проезда на общественном транспорте;

- работники предприятия лишены возможности ознакомиться с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовыми обязанностями.

Отмечается, что подписали жалобу уже около 400 человек.

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Напомним, 6 ноября состоялась встреча активистов-транспортников с руководителем профильного управления Андреем Михно на территории обанкротившейся «Автоколонны 1310». В связи с угрозой забастовки. со стороны муниципальных перевозчиков.

6 ноября состоялась встреча активистов-транспортников с руководителем профильного управления Андреем Михно.Фото: Павел АВЕРИН

Все вопросы, заданные чиновнику, можно объединить в ряд блоков: сокращение сотрудников и заработной платы; сохранение бесплатного проезда; закрытие конечных пунктов маршрутов движения муниципального транспорта (читать подробнее).

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