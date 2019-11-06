Сотрудникам УРТ сохранят бесплатный проезд, а число коммерческих перевозчиков сократят в разы

Встреча активистов-транспортников с руководителем профильного управления Андреем Михно состоялась 6 ноября на территории обанкротившейся «Автоколонны 1310». В связи с угрозой забастовки. со стороны муниципальных перевозчиков.

Все вопросы, заданные чиновнику, можно объединить в ряд блоков: сокращение сотрудников и заработной платы; сохранение бесплатного проезда; закрытие конечных пунктов маршрутов движения муниципального транспорта.

Андрей Михно пояснил, что конечные пункты закрылись в связи с тем, что попали в конкурсную массу «Автоколонны 1310» в результате банкротства. Сейчас ведутся переговоры об аренде этих пунктов, затем они будут выкупаться.

- К концу недели откроем пункт на Новоселов, 60, - заявил чиновник. - Это будет место отдыха водителей и кондукторов. Проблемными являются остановки «Круиз» и «Глобус» - необходимо заключать новые договоры.

На вопрос о ста сокращенных сотрудниках автоколонны Михно ответил:

- Все нюансы закона в их отношениях будут соблюдены. Хотите, чтобы мы их ввели в штат УРТ? Тогда и он станет банкротом.

Также чиновник подробно остановился и на зарплатах. Кондукторам за так называемую «ступеньку» в транспорте на газовом топливе добавят 10%; а на маршрутах с низким пассажиропотоком – 22%.

По поводу бесплатного проезда сотрудников УРТ. Он сохранится для них, но число поездок, и их направление будет контролироваться. Так что родственники и знакомы этой льготой воспользоваться не смогут – чиновники считают, что сейчас льготным проездом пользуются иногда незаконно.

Также Андрей Михно сделал два важных заявления: с 1 января 2020 года в разы снизится число коммерческих перевозчиков, а в УРТ будет в скором времени будет создан общественный совет. Один участник уже есть – водитель Алексей Кудинов.

Андрей Михно ответил на все вопросы и предложил создать общественный совет УРТ.Фото: Павел АВЕРИН

- Я доволен тем, как прошла встреча, - резюмировал «Комсомолке» Андрей Михно. – Несмотря на некоторую крикливость, встреча прошла конструктивно – вопросы задавали конкретные. В 99 процентах мы их решим.

Не разойдутся ли слова с делом у муниципальных властей, мы узнаем через две недели на очередной встрече.

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