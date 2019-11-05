Сотрудники УРТ настаивают на проведении общего собрания коллектива

СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-05T17:11:50+03:00

Конечный пункт в Пасочне пока не закрыли, но кассиров планируют сократить. Фото: Павел АВЕРИН

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Уже ближе к полудню 5 ноября мы встретились сотрудниками МУП «УРТ» после того, как их призыв к откровенному разговору с руководителем предприятия так и не был услышан. На собрание утром 5 ноября он так и не пришел.

- Мы даже его фамилии не знаем, - заявила один из кондукторов. – Но зато бумажки нам уже раздал.

Как, впрочем, и Андрей Михно. Он тоже проигнорировал призыв трудящихся встретиться.

Молодая женщина показывает квадратик с ее фото и печатью. И дата: 15 ноября.

- Вот с этого времени бесплатный проезд для нас и закрывается. А ведь некоторые, когда едут с работы, делают 2-3 пересадки».

Одна из диспетчеров показала нам руководящий документ, в котором четко определено – конечные пункты остановок общественного транспорта должны быть оборудованы соответствующим образом – закрывать их никто не имеет права. Это указание Министерства России от 2001 года.

Если брать беседу в целом, претензий было высказано много. При этом одна из собеседниц-водителей заявила:

- Мы пока бастовать не будем, а водителям автобусов терять уже нечего.

5 ноября на территории УРТ - тишь да благодать.Фото: Павел АВЕРИН

Следует отметить, что женщины настроены решительно. Они заявляют, что собрание сотрудников УРТ запланировано уже на 6 ноября. Если этого не произойдет…

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ИСТОЧНИК KP.RU