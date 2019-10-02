Губернатор: троллейбусы для рязанского «УРТ» на подходе

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-02T16:49:04+03:00

Ни о каком закрытии МУПов облцентра речи не идет

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В среду, 2 октября, в социальной сети ВКонтакте организовали прямую линию с губернатором Николаем Любимовым – пользователи оставляют в комментариях к трансляции свои вопросы, а глава региона на них отвечает. На те, что успевает, разумеется – за полчаса их уже под полтысячи.

Один из горожан спросил, что ждет муниципальные троллейбусный и автобусный парки: «Когда они будут развиваться?».

Глава региона ответил, что развитие уже началось. Недавно поступили б/у автобусы из столицы, которые хоть и не новые, но имеют еще приличный запас по сроку эксплуатации. Они, кстати уже вышли на маршруты города. Новые троллейбусы такого же возраста и они уже на подходе. Подвижной состав обоих транспортных предприятий планируют обновлять и дальше – по максимуму.

– «Автоколонну 1310» и «УРТ» мы фактически объединили, от банкротства ушли. Сейчас речь только о развитии, – резюмировал Николай Любимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU