Губернатор: троллейбусы для рязанского «УРТ» на подходе
В среду, 2 октября, в социальной сети ВКонтакте организовали прямую линию с губернатором Николаем Любимовым – пользователи оставляют в комментариях к трансляции свои вопросы, а глава региона на них отвечает. На те, что успевает, разумеется – за полчаса их уже под полтысячи.
Один из горожан спросил, что ждет муниципальные троллейбусный и автобусный парки: «Когда они будут развиваться?».
Глава региона ответил, что развитие уже началось. Недавно поступили б/у автобусы из столицы, которые хоть и не новые, но имеют еще приличный запас по сроку эксплуатации. Они, кстати уже вышли на маршруты города. Новые троллейбусы такого же возраста и они уже на подходе. Подвижной состав обоих транспортных предприятий планируют обновлять и дальше – по максимуму.
– «Автоколонну 1310» и «УРТ» мы фактически объединили, от банкротства ушли. Сейчас речь только о развитии, – резюмировал Николай Любимов.
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ИСТОЧНИК KP.RU