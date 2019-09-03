Рязань получит 78 троллейбусов с пробегом из Москвы

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-03T13:46:14+03:00

После техосмотра они должны выйти на городские маршруты

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На совещании в администрации Рязани, посвященном развитию городского общественного транспорта, зампред областного правительства Евгений Беленецкий сообщил, что в этом году Рязань получит 78 троллейбусов из Москвы.

- После проведения всех процедур с оформлением, они должны будут пройти техническое обслуживание и выйти на городские маршруты, - приводит слова чиновника пресс-служба администрации Рязани.

Напомним, это не первый случай, когда в Рязань прибывает устаревшая техника из столицы. 24 января 2018 на городские улицы вышли десять троллейбусов и двадцать автобусов с пробегом. Тогда рязанцы раскритиковали такое «обновление».

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ИСТОЧНИК KP.RU