С понедельника в Рязани увеличили число автобусов еще на 5 маршрутах
С понедельника, 30 сентября, на 5 маршрутах муниципального транспорта Рязани увеличили число автобусов, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Машин стало больше на линиях:
– №11 – на 5 единиц;
– №12 – на 4 единицы;
– №13 – на 6 единиц;
– №23– на 2 единицы;
– №24 – на 3 единицы.
Напомним, недавно в облцентр поступили 40 автобусов марок «МАЗ 206» и «ПАЗ».
Ранее 15 из них выпустили на маршрут №17.
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ИСТОЧНИК KP.RU