2019-09-30T14:08:20+03:00
Общество

С понедельника в Рязани увеличили число автобусов еще на 5 маршрутах

Повезло пассажирам линий №№11, 12, 13, 23, 24
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
Изменить размер текста:

С понедельника, 30 сентября, на 5 маршрутах муниципального транспорта Рязани увеличили число автобусов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Машин стало больше на линиях:

– №11 – на 5 единиц;

– №12 – на 4 единицы;

– №13 – на 6 единиц;

– №23– на 2 единицы;

– №24 – на 3 единицы.

Напомним, недавно в облцентр поступили 40 автобусов марок «МАЗ 206» и «ПАЗ».

Ранее 15 из них выпустили на маршрут №17.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

16 сентября на трех маршрутах облцентра увеличили число машин

Все они относятся к муниципальному транспорту Подробнее

С картой «Мир» рязанцы сэкономят на поездках в транспорте

Акция продлится до конца года. Подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новое отделение в рязанской ОКБ добавило 12 реанимационных коек
Путепровод из Песочни в Соколовку может временно стать бесплатным
В новом доме жилого комплекса «Grand Comfort-3» начали устанавливать лифты
В Рязанской области установили подушевой тариф на вывоз мусора
Участок в 650 метров на улице Тимакова окончательно перекрыли на ремонт
В Рязани открылась Школа партийного актива
Рязанского физрука «пригласили» возглавить московский «Спартак»
Замгубернатора и главный жилинспектор открыто встретятся с рязанцами
Рязанская учительница вышла в финал Всероссийского конкурса
В первый день октября в Рязани заметно потеплеет
В рязанской филармонии выступит арт-группа SOPRANO Михаила Турецкого
Би-2 выступят в Рязани с новым шоу
Губернатор Николай Любимов устроит прямую линию
Полиция нашла водителя, насмерть сбившего дворника в Солотче