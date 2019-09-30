С понедельника в Рязани увеличили число автобусов еще на 5 маршрутах

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-30T14:08:20+03:00

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С понедельника, 30 сентября, на 5 маршрутах муниципального транспорта Рязани увеличили число автобусов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Машин стало больше на линиях:

– №11 – на 5 единиц;

– №12 – на 4 единицы;

– №13 – на 6 единиц;

– №23– на 2 единицы;

– №24 – на 3 единицы.

Напомним, недавно в облцентр поступили 40 автобусов марок «МАЗ 206» и «ПАЗ».

Ранее 15 из них выпустили на маршрут №17.

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ИСТОЧНИК KP.RU