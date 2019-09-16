Еще на три муниципальных маршрута Рязани вышли новые автобусы

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-16T16:52:02+03:00

В общей сложности это 21 машина

Изменить размер текста: A A

С понедельника, 16 сентября, на трех маршрутах муниципального транспорта облцентра увеличили число машин, сообщила пресс-служба администрации Рязани. Это №№4, 16 и 20 на которые с теперь выходит 5, 4 и 12 автобусов соответственно.

Напомним, недавно пополнение случилось и на маршруте автобуса №17 – сюда добавили 9 машин, увеличив их общее число до 15.

Произошло это благодаря поступлению в парк нового транспорта.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязань приехали 40 автобусов с кондиционерами, видеокамерами и Wi-Fi. Подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU