Еще на три муниципальных маршрута Рязани вышли новые автобусы
В общей сложности это 21 машина
Фото: Кадр сюжета телеканала ТКР.
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С понедельника, 16 сентября, на трех маршрутах муниципального транспорта облцентра увеличили число машин, сообщила пресс-служба администрации Рязани. Это №№4, 16 и 20 на которые с теперь выходит 5, 4 и 12 автобусов соответственно.
Напомним, недавно пополнение случилось и на маршруте автобуса №17 – сюда добавили 9 машин, увеличив их общее число до 15.
Произошло это благодаря поступлению в парк нового транспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU