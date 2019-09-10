Кондиционер и Wi-Fi. На маршрут №17 в Рязани выпустили новые автобусы

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-10T12:32:11+03:00

В этом году областной центр должен получить еще и 78 троллейбусов из Москвы, правда, бывшие уже в эксплуатации

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Рязанский автобусный парк пополнился новыми автобусами, сообщает телекомпания «Город». Новые машины поступили на 17-й городской маршрут. Все они оборудованы камерами видеонаблюдения, кондиционерами, а в скором времени в них установят и точки доступа Wi-Fi.

Напомним, 5 сентября рязанцам представили 40 автобусов марки МАЗ и ПАЗ (на 72 и 53 посадочных места). Машины переданы в УРТ из Московской области (читать подробнее).

Кроме того, в этом году Рязань должна получить еще и 78 троллейбусов из Москвы. После проведения всех процедур с оформлением, они должны будут пройти техническое обслуживание и выйти на городские маршруты (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU