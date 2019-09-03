2019-09-03T06:08:06+03:00
Общество

Между Рязанью и Зарайском вновь стали ходить автобусы

Сообщение будет ходить по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям
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Автобусным маршрутом пользуются в основном студенты, которые ездят на учебу из Московской области в Рязань.Автобусным маршрутом пользуются в основном студенты, которые ездят на учебу из Московской области в Рязань.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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С 1 сентября возобновилось автобусное сообщение по маршруту РязаньЗарайск, сообщает минтранс Московской области. Как отмечают в министерстве, на маршруте №2315 курсирует комфортабельный автобус большой вместимости.

Ранее на данном направлении работали автобусы межрегионального маршрута №920, но в начале этого года транспортное обслуживание прекратилось.

- Автобусным маршрутом пользуются в основном студенты, которые ездят на учебу из Московской области в Рязань, - рассказывает первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова. - Автобусы будут ходить по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям с выполнением рейсов в 07:35 и 17:05 от Зарайского автовокзала и в 11:10 и 19:00 из Рязани.

Обслуживать маршрут будет АО «Мострансавто» по нерегулируемым тарифам. Стоимость проезда за наличные деньги составит 300 рублей, а при оплате ЕТК «Стрелка» - 250 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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