2019-08-30T14:58:57+03:00
Общество

На автовокзале застраховали сотрудника Роспотребнадзора против его воли

КомпанияООО «ПассажирСервис» продолжает продавать пассажирам билеты с навязанной индивидуальной страховкой
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По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении.По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении.
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Специалисты рязанского Роспотребнадзора провели контрольную закупку на автовокзале «Центральный» (ООО «ПассажирСервис»), чтобы проверить, как выполняются выданные ранее предписания об устранении нарушений прав потребителей.

Во время закупки сотруднику Роспотребнадзора, а также впередистоящему пассажиру в кассе автовокзала при покупке билета на междугородний рейс, кассир без получения согласия оформил полис индивидуального страхования.

Однако, согласно закону «О защите прав потребителей» продавец не имеет права без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату.

Таким образом, по результатам контрольной закупки установлено, что юрлицо предписание не выполнило.

По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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