2019-04-26T13:25:05+03:00
Общество

Роспотребнадзор напоминает рязанцам: при навязывании к билету страховки ее можно вернуть

И получить свои деньги обратно
Мария БЛИНОВА
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Рязанцы продолжают жаловаться в региональное Управление Роспотребнадзора на принудительное страхование при покупке билета на междугородние автобусы.

– При продаже билета кассир не должен самостоятельно застраховывать пассажира, вкладывая страховку без его согласия. Это грубое нарушение требований Закона «О защите прав потребителей», – отмечают в Роспотребнадзоре. – Если такого разрешения пассажир не давал, полис, выданный вместе с билетом, он вправе вернуть, потребовав от кассира возврата денег за страховку.

Напоминаем, что все пассажиры междугородних автобусных рейсов уже застрахованы: такой договор со страховщиками перевозчики заключают в обязательном порядке – без него они просто не получат лицензию.

Что касается других прав пассажиров, то нужно помнить, что, купив билет, человек может бесплатно пользоваться залами ожидания и туалетами, расположенными в здании автовокзала. Это право установлено Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Специалисты Роспотребнадзора готовы ответить на возникающие вопросы по телефону горячей линии 8-800-100-22-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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