2019-06-28T08:37:43+03:00
Общество

Роспотребнадзор возбудил дело о навязывании страховки пассажирам в Рязани

При продаже билетов так поступает ООО «ПассажирСервис» - владелец инфраструктуры автовокзалов областного центра
Антон КОНОВАЛОВ
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Роспотребнадзор устроил контрольную закупку билета на междугородний автобус на одном из автовокзалов Рязани, после чего возбудил административное дело в отношении ООО «ПассажирСервис». Причина – навязывание пассажирам полиса индивидуального страхования.

Указанная организация является владельцем инфраструктуры ряда автовокзалов и автостанций на территории региона, в том числе автовокзалов «Центральный» и «Приокский» в областном центре. Ранее «ПассажирСервис» уличили в незаконном взимании платы за общественный туалет и комиссионного сбора при предварительной продаже билетов.

На этот раз Роспотребнадзор привлекает ООО к ответственности за нарушение п.3 ст.16 Закона «О защите прав потребителей», который гласит, что продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять платные услуги, в данном случае – заключать договора добровольного страхования. Стоит отметить, что такая практика на рязанских автовокзалах существует давно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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