В Рязань приехали 40 автобусов с кондиционерами, видеокамерами и Wi-Fi
Машины переданы в рамках программы развития общественного транспорта
Фото: телеканал ТКР.
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5 сентября рязанцам представили 40 автобусов марки МАЗ и ПАЗ (на 72 и 53 посадочных места), которые в ближайшее время выйдут на городские маршруты. Машины переданы в УРТ (напомним, что в состав УРТ вошла «Автоколонна №1310») из Подмосковья.
Автобусы оборудованы видеокамерами, пандусами для маломобильных категорий и кондиционерами, также в их планируют оснастить точками доступа Wi-Fi.
Передача состоялась в рамках программы развития общественного транспорта Рязани. Планируется, что интервалы движения машин на городских маршрутах станут меньше.
ИСТОЧНИК KP.RU
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