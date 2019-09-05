В Рязань приехали 40 автобусов с кондиционерами, видеокамерами и Wi-Fi

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-05T13:21:24+03:00

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5 сентября рязанцам представили 40 автобусов марки МАЗ и ПАЗ (на 72 и 53 посадочных места), которые в ближайшее время выйдут на городские маршруты. Машины переданы в УРТ (напомним, что в состав УРТ вошла «Автоколонна №1310») из Подмосковья.

Автобусы оборудованы видеокамерами, пандусами для маломобильных категорий и кондиционерами, также в их планируют оснастить точками доступа Wi-Fi.

Передача состоялась в рамках программы развития общественного транспорта Рязани. Планируется, что интервалы движения машин на городских маршрутах станут меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU