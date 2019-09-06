В Рязани установили оптимальные тарифы за проезд в городском транспорте

СЕГОДНЯ 07:55 2019-09-06T08:09:10+03:00

В Рязани установили выгодные тарифы за проезд в автобусах и троллейбусах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Управление Региональной энергетической комиссии утвердило обоснованные экономические тарифы на проезд в общественном транспорте

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Главное управление Региональной энергетической комиссии Рязанской области определило экономически обоснованный тариф на услуги МУП «УРТ» по перевозке пассажиров в городском транспорте – автобусы и троллейбусы.

«Для возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров городским автомобильным транспортом (автобусы) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, определить экономически обоснованный тариф в размере 40,95 рублей за поездку», - говорится в постановлении РЭК.

Определили экономически обоснованный тариф и для поездок на троллейбусе. Составляет он - 29,70 рублей за одну поездку.

Тарифы действуют с 1 сентября 2019 года, но они не являются установленной для населения платой за проезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU