В Рязани установили оптимальные тарифы за проезд в городском транспорте
Главное управление Региональной энергетической комиссии Рязанской области определило экономически обоснованный тариф на услуги МУП «УРТ» по перевозке пассажиров в городском транспорте – автобусы и троллейбусы.
«Для возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров городским автомобильным транспортом (автобусы) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, определить экономически обоснованный тариф в размере 40,95 рублей за поездку», - говорится в постановлении РЭК.
Определили экономически обоснованный тариф и для поездок на троллейбусе. Составляет он - 29,70 рублей за одну поездку.
Тарифы действуют с 1 сентября 2019 года, но они не являются установленной для населения платой за проезд.
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ИСТОЧНИК KP.RU