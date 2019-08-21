На улице Островского в Рязани троллейбус попал в жесткое ДТП

СЕГОДНЯ 06:41 2019-08-21T06:41:38+03:00

Авария произошла вечером на одном из перекрестков Горрощи

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Вечером 20 августа на перекрестке улиц Островского и Ленинского комсомола произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По предварительным данным, легковой автомобиль на скорости влетел в троллейбус. Сведений о пострадавших не поступало.

Подробности ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU