2019-08-21T06:41:38+03:00
Происшествия

На улице Островского в Рязани троллейбус попал в жесткое ДТП

Авария произошла вечером на одном из перекрестков Горрощи
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Фото: Дмитрий Архипов|https://vk.com/voditelrzn62Фото: Дмитрий Архипов|https://vk.com/voditelrzn62
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Вечером 20 августа на перекрестке улиц Островского и Ленинского комсомола произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По предварительным данным, легковой автомобиль на скорости влетел в троллейбус. Сведений о пострадавших не поступало.

Подробности ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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