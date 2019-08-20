2019-08-20T10:41:08+03:00
Происшествия

Пьяный велосипедист протаранил в Рязани автомобиль

Пока мужчина находится в больнице, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП
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Фото: УМВД России по Рязанской области.Фото: УМВД России по Рязанской области.
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Утром 19 августа на улице Татарская 51-летний пьяный рязанец на велосипеде Stels Navigator врезался в стоящий впереди автомобиль Chevrolet Lacetti.

В результате ДТП велосипедист обращался за медицинской помощью. Как отмечают полицейские, в момент ДТП у мужчины организме было 1,06 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы. Инспекторы ДПС выявили 7002 нарушения Правил дорожного движения и задержали шесть пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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