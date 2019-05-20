В Рязани велосипедист сбил школьницу на самокате

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-20T11:18:07+03:00

Оба в итоге попали к медикам

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В минувшее воскресенье, 19 мая, около 16.00 Рязани сбили ребенка. Авария произошла около дома 1 на улице Лесопарковой, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

45-летний рязанец на велосипеде наехал на 10-летнюю девочку, которая каталась на самокате. В итоге оба – и мужчина, и школьница – отправлены в больницу.

За прошедшие пятницу и выходные на дорогах области зарегистрировано еще 18 ДТП, в которых 26 человек получили травмы. Напомним, массовая авария с пятью пострадавшими случилась на улице Есенина.

За три дня инспекторы выявили более 13 тысяч нарушений ПДД, задержали 39 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU