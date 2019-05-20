В Рязани велосипедист сбил школьницу на самокате
Оба в итоге попали к медикам
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшее воскресенье, 19 мая, около 16.00 Рязани сбили ребенка. Авария произошла около дома 1 на улице Лесопарковой, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
45-летний рязанец на велосипеде наехал на 10-летнюю девочку, которая каталась на самокате. В итоге оба – и мужчина, и школьница – отправлены в больницу.
За прошедшие пятницу и выходные на дорогах области зарегистрировано еще 18 ДТП, в которых 26 человек получили травмы. Напомним, массовая авария с пятью пострадавшими случилась на улице Есенина.
За три дня инспекторы выявили более 13 тысяч нарушений ПДД, задержали 39 пьяных водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU