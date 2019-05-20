2019-05-20T06:49:53+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в жестком ДТП на Есенина в Рязани

Полиция рассказала подробности дорожно-транспортного происшествия
Александр РАДЫГИН
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Полиция сообщила подробности субботней аварии на улице Есенина. По данным пресс-службы УМВД России по Рязанской области, вечером 18 мая 41-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan ехал со стороны Северной окружной дороги к улице Есенина.

При повороте налево на перекрестке с улицей Кальной он не уступил дорогу Audi A5 под управлением 23-летнего рязанца, который двигался во встречном направлении.

От столкновения Audi отлетел к тротуару и сбил 40-летнюю рязанку, которая стояла у пешеходного перехода в ожидании разрешающего сигнала светофора. По инерции иномарка пролетела еще несколько метров и врезалась в рекламный щит.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход с травмами госпитализирована. Кроме того, в ДТП пострадали оба водителя, 35-летняя пассажирка Volkswagen и 22-летний пассажир Audi.

Напомним, ранее «Комсомолке» представители скорой помощи сообщили, что в аварии травмы получили три человека: мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле Volkswagen Tiguan, а также молодой человек из Audi. А у проходившей мимо женщины случился приступ эпилепсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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