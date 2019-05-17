Один из участников ДТП на дороге Рязань – Спас-Клепики, в котором сгорели два автомобиля, скончался в больнице
Родственники ищут очевидцев происшествия
Фото: запись с регистратора (Денис Левушкин).
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 3 мая на дороге Рязань – Спас-Клепики столкнулись автомобили «Газель» и Toyota. После удара обе машины загорелись, а «Газель» еще и завалилась на бок.
Родственники водителя иномарки сообщили, что он скончался в больнице 7 мая, у него остались жена и маленькая дочь. Они разыскивают свидетелей данного дорожного происшествия.
Информацию о поиске очевидцев разместили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано у водителей Рязани», ознакомиться с ней можно по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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