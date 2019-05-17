Один из участников ДТП на дороге Рязань – Спас-Клепики, в котором сгорели два автомобиля, скончался в больнице

СЕГОДНЯ 11:01 2019-05-17T11:02:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 3 мая на дороге Рязань – Спас-Клепики столкнулись автомобили «Газель» и Toyota. После удара обе машины загорелись, а «Газель» еще и завалилась на бок.

Родственники водителя иномарки сообщили, что он скончался в больнице 7 мая, у него остались жена и маленькая дочь. Они разыскивают свидетелей данного дорожного происшествия.

Информацию о поиске очевидцев разместили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано у водителей Рязани», ознакомиться с ней можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU