2019-05-17T11:02:22+03:00
Происшествия

Один из участников ДТП на дороге Рязань – Спас-Клепики, в котором сгорели два автомобиля, скончался в больнице

Родственники ищут очевидцев происшествия
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Фото: запись с регистратора (Денис Левушкин).Фото: запись с регистратора (Денис Левушкин).
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 3 мая на дороге Рязань – Спас-Клепики столкнулись автомобили «Газель» и Toyota. После удара обе машины загорелись, а «Газель» еще и завалилась на бок.

Родственники водителя иномарки сообщили, что он скончался в больнице 7 мая, у него остались жена и маленькая дочь. Они разыскивают свидетелей данного дорожного происшествия.

Информацию о поиске очевидцев разместили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано у водителей Рязани», ознакомиться с ней можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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