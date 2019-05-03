После столкновения на дороге Рязань – Спас-Клепики сгорели два автомобиля

СЕГОДНЯ 21:00 2019-05-03T21:00:42+03:00

Полиция сообщает о двух пострадавших

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В пятницу, 3 мая, около пяти часов вечера на дороге Рязань – Спас-Клепики в районе деревни Ласково произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили «Газель» и Toyota. После удара обе машины загорелись, а «Газель» еще и завалилась на бок.

Полиция сообщила, что в происшествии пострадали оба водителя.

В сети интернет очевидцы последствий ДТП выложили множество роликов с пылающими автомобилями.

ИСТОЧНИК KP.RU