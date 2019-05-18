2019-05-19T00:02:34+03:00
Происшествия

В Рязани произошло серьезное ДТП, один из автомобилей после столкновения вылетел на тротуар

В результате аварии травмы получили три человека
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Вечером в субботу, 18 мая, в Рязани на пересечении улицы Есенина с улицей Кальная и Окским проездом произошло серьезное ДТП. Столкнулись Volkswagen Tiguan и Audi A5. От удара вторую иномарку отбросило на тротуар, проехав по инерции несколько метров, она уперлась в стелу заправки Shell.

По словам сотрудников скоро помощи, работавших на месте ДТП, в аварии травмы получили три человека: мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле Volkswagen Tiguan, а также молодой человек из Audi A5.

По совпадению здесь же случился приступ эпилепсии у проходившей мимо женщины. Для оказания ей помощи была вызвана еще одна скорая.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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