В Рязани произошло серьезное ДТП, один из автомобилей после столкновения вылетел на тротуар
Вечером в субботу, 18 мая, в Рязани на пересечении улицы Есенина с улицей Кальная и Окским проездом произошло серьезное ДТП. Столкнулись Volkswagen Tiguan и Audi A5. От удара вторую иномарку отбросило на тротуар, проехав по инерции несколько метров, она уперлась в стелу заправки Shell.
По словам сотрудников скоро помощи, работавших на месте ДТП, в аварии травмы получили три человека: мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле Volkswagen Tiguan, а также молодой человек из Audi A5.
По совпадению здесь же случился приступ эпилепсии у проходившей мимо женщины. Для оказания ей помощи была вызвана еще одна скорая.
Фото с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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