После жесткого ДТП под Рязанью Renault влетел в отбойник

СЕГОДНЯ 19:33 2019-05-18T19:33:59+03:00

По предварительным данным, в дорожном происшествии серьезно пострадал один человек

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Днем 18 мая на трассе у села Заречье Спасского района произошло жесткое ДТП. Об аварии в соцсетях сообщил очевидец происшествия.

«Пьяный водитель подрезал Renault Duster, тот отлетел в отбойник. Водитель Renault в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Официальной информации от региональных управлений ГИБДД и МВД к настоящему времени не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU