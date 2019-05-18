После жесткого ДТП под Рязанью Renault влетел в отбойник
Днем 18 мая на трассе у села Заречье Спасского района произошло жесткое ДТП. Об аварии в соцсетях сообщил очевидец происшествия.
«Пьяный водитель подрезал Renault Duster, тот отлетел в отбойник. Водитель Renault в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Официальной информации от региональных управлений ГИБДД и МВД к настоящему времени не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU