2019-05-18T19:33:59+03:00
Происшествия

После жесткого ДТП под Рязанью Renault влетел в отбойник

По предварительным данным, в дорожном происшествии серьезно пострадал один человек
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: соцсеть "ВКонтакте".Фото: соцсеть "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Днем 18 мая на трассе у села Заречье Спасского района произошло жесткое ДТП. Об аварии в соцсетях сообщил очевидец происшествия.

«Пьяный водитель подрезал Renault Duster, тот отлетел в отбойник. Водитель Renault в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Официальной информации от региональных управлений ГИБДД и МВД к настоящему времени не поступало.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Один из участников ДТП под Рязанью, в котором сгорели два автомобиля, скончался в больнице

3 мая на дороге Рязань – Спас-Клепики столкнулись автомобили «Газель» и Toyota. После удара обе машины загорелись, а «Газель» еще и завалилась на бок (подробнее).

В Рязанском районе две девушки на мопеде врезались в забор

12 мая в селе Гавердово две девушки пострадали, попав в ДТП на мопеде Honda. Обе они – жительницы Рязани 1994 года рождения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24