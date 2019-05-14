Под Рязанью две девушки на мопеде врезались в забор

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-14T09:55:55+03:00

Инцидент произошел в селе Гавердово в последний день майских праздников

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12 мая в селе Гавердово две девушки пострадали, попав в ДТП на мопеде Honda. Обе они – жительницы Рязани 1994 года рождения.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе областного управления ГИБДД УМВД, около 12.30 одна из рязанок, двигаясь по улице Молодежной вблизи дома №8, не справилась с управлением и врезалась в забор. В результате ее и пассажирку доставили в больницу.

Напомним, с 8 по 12 мая на территории региона случилось 22 ДТП, в которых 1 человек погиб и 33 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU