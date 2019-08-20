На трассе в Пителинском районе «Нива» вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-20T11:14:04+03:00

В результате ДТП пострадал водитель. Мужчина не выбрал безопасную скорость

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Утром 19 августа Пителинском районе 40-летний житель города Сасово за рулем «Нивы», двигаясь со стороны села Подболотье в сторону села Нестерово, не справился с управлением и перевернулся.

В результате ДТП водителя доставили в больницу.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

По предварительным данным, мужчина не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожные условия.

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ИСТОЧНИК KP.RU