2019-08-19T15:19:46+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на солотчинском мосту

Беременная женщина получила серьезную психологическую травму. В той же аварии погиб ее супруг
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Фото: Анна Иванова, https://vk.com/voditelrzn62Фото: Анна Иванова, https://vk.com/voditelrzn62
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Беременная на девятом месяце рязанка, попавшая в ДТП на солотчинском мосту, получила серьезную психологическую травму. Об этом сообщила главный врач Перинатального центра Ирина Девятова.

- Женщину госпитализировали в наше учреждение. Специалисты выполнили полный диагностический поиск: провели ультразвуковые и лабораторные обследования, - комментирует главврач медучреждения. - Сейчас мы ведем круглосуточный контроль показателей здоровья. Состояние пациентки и плода удовлетворительные. Однако она получила серьезную психологическую травму, в той же машине погиб ее муж. Сейчас с ней работают психологи.

Ребенок женщины, который также находился в машине во время аварии, проходит лечение в детской ОКБ. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Напомним, 17 августа на солотчинском мосту произошло две серьезные аварии. В одной из них погиб один человек, еще пять человек пострадали. Во втором ДТП пострадали три человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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