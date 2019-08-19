Появились фотографии с места ДТП у «Глобуса» с участием мотоциклиста

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-19T10:16:31+03:00

Полиция сообщила подробности воскресной аварии, в которой пострадал один человек

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В рязанской ГИБДД рассказали подробности воскресного ДТП у гипермаркета «Глобус» с участием мотоцикла.

По данным полиции, авария произошла в 20:55. Водитель за рулем «семерки», двигаясь по улице Большой при повороте на улицу Советской Армии, столкнулся с двигающимся во встречном направлении мотоциклом Yamaha под управлением 28-летнего рязанца. Как отметили в полиции, мотоциклист управлял мототранспортом, не имея разрешающей категории.

Фото: УГИБДД по Рязанской области.

В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Фото: УГИБДД по Рязанской области.

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Фото: УГИБДД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU