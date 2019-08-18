2019-08-18T11:43:45+03:00
Происшествия

Рязанская ГИБДД обратилась с заявлением к автомобилистам

Это произошло после двух ДТП в течение одного дня на мосту через реку Ока
Иван АНТОНОВ
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Обращение рязанской ГИБДД.

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Автомобиль превратился в груду металла. Фото: соцсети.

Автомобиль превратился в груду металла. Фото: соцсети.

В дождливую субботу,17 августа, на мосту над Окой по дороге в направлении Солотчи произошло 2 ДТП. При этом один человек погиб и более дести пострадали. Причем, у погибшего, по сведениям в соцсети, жена находится на девятом месяце беременности в перинатальном центре. В связи с этими трагическими событиями региональное управление ГИБДД обратилось к автомобилистам.

При этом не ясно, приняты ли официально ремонтные работы, проведенные на мосту в недавнем прошлом. Напомним, что после их окончания профильный министр Андрей Савичев оперативно уволился, а затем перешел на работу в систему Межрегионгаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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