2018-10-15T15:08:08+03:00
Политика

Рязанский министр транспорта и автомобильных дорог подал в отставку

Андрей Савичев проработал министром в правительстве региона 2 года и 3 месяца
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В 2012 году Савичев уже уходил по собственному желанию с должности руководителя Госжилинспекции Рязанской областиВ 2012 году Савичев уже уходил по собственному желанию с должности руководителя Госжилинспекции Рязанской области
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15 октября правительство Рязанской области подтвердило информацию об отставке своего министра транспорта и автомобильных дорог. По словам Дениса Арапова, пресс-секретаря главы правительства, Андрей Савичев написал заявление об уходе по собственному желанию. Последним рабочим днем министра была пятница, 12 октября. Теперь его обязанности временно исполняет его заместитель Данил Рубцов.

Андрей Савичев родился в 1969 году в Мурманской области, после окончания вуза в 1992 году приехал работать на одном из рязанских предприятий. C 1995 года он дважды менял место работы в администрации Рязани на должности в правительстве Рязанской области и наоборот. На муниципальной службе был начальником управления энерговодоснабжения и заместителем главы администрации (в 2008-2012 годах), на государственной – заместителем министра строительного комплекса и министром транспорта (с июля 2016 года).

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