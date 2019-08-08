Мотоциклист сбил 60-летнюю рязанку на пешеходном переходе
Пытаясь пересечь проезжую часть, женщина перешла на бег
Фото: 62.мвд.рф
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7 августа на улице Бирюзова в Рязани сбили 60-летнюю жительницу города. В 10.53 у дома №28 она попала под мотоцикл Suzuki, которым управлял 28-летний рязанец.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, женщина двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу, причем даже не шла, а бежала. В результате ДТП ее доставили в больницу.
В полиции отметили, что мотоциклист не имел права управления транспортным средством. По факту случившегося проводится проверка.
Всего за минувшие сутки в двух ДТП пострадали два человека. Еще одним стал водитель грузовика Volvo, опрокинувшегося в кювет.
ИСТОЧНИК KP.RU