Мотоциклист сбил 60-летнюю рязанку на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-08T10:57:56+03:00

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7 августа на улице Бирюзова в Рязани сбили 60-летнюю жительницу города. В 10.53 у дома №28 она попала под мотоцикл Suzuki, которым управлял 28-летний рязанец.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, женщина двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу, причем даже не шла, а бежала. В результате ДТП ее доставили в больницу.

В полиции отметили, что мотоциклист не имел права управления транспортным средством. По факту случившегося проводится проверка.

Всего за минувшие сутки в двух ДТП пострадали два человека. Еще одним стал водитель грузовика Volvo, опрокинувшегося в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU