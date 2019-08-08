На трассе в Спасском районе фура Volvo опрокинулась в кювет
Пострадал водитель грузовика
Фото с места ДТП.
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В среду, 7 августа, на 240-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Спасского района Рязанской области произошло серьезное ДТП. Грузовой автомобиль Volvo, которым управлял 55-летний житель Челябинской области, двигавшийся в сторону от Рязани, съехал в кювет и опрокинулся. В результате происшествия водитель получил травмы и вынужден был обраться за медицинской помощью.
Затруднений движения на участке аварии не было.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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