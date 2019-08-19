Возле гипермаркета «Глобус» в Рязани сбили мотоциклиста
Вечером 18 августа у гипермаркета «Глобус» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани». По предварительным данным, автомобиль «Лада Приора» сбила мотоциклиста.
«После столкновения парень [мотоциклист] был жив. Мотоцикл в хлам. Это очень страшное зрелище, до сих пор эмоции переполняют», — написал один из очевидцев ДТП.
Подробности аварии уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU