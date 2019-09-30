2019-09-30T11:23:23+03:00
Общество

С картой «Мир» рязанцы сэкономят в транспорте 4 рубля на поездке

Акция продлится до конца года
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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С 1 октября и три последующих месяца пассажиры общественного транспорта Рязани смогут сэкономить на поездках. Такую возможность получат все держатели бесконтактных карт «Мир» – причем любого банка, сообщает пресс-служба платежной системы.

Платить за одну поездку на 4 рубля меньше такой картой со вторника можно и в муниципальном, и в коммерческом транспорте облцентра. Для оплаты достаточно приложить бесконтактную карту к валидатору.

За 19 рублей вместо обычных 23 рязанцы смогут ездить вплоть до 31 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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