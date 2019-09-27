2019-09-27T18:30:26+03:00
Общество

УФАС уличила горадминистрацию в подавлении конкуренции среди перевозчиков

О том, что можно без конкурса получить разрешение на обслуживание конкретного маршрута, знал лишь один из них. Причем крупный
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Рязанское Управление ФАС России признало администрацию Рязани и одно из крупных пассажирских предприятий облцентра виновными в нарушении Закона о защите конкуренции.

Суд отозвал у этого перевозчика свидетельство на работу на одном из маршрутов облцентра. Однако вместо того, чтобы прекратить пассажирские перевозки, компания обратилась в горадминистрацию с заявлением о выдаче временного свидетельства на тот же маршрут. Городские власти, зная о решении суда, выдали его перевозчику – сроком на полгода.

При этом в нарушении закона, власти не опубликовала на своем сайте информацию о выдаче свидетельства без конкурса. В итоге о возможности получить его для этого маршрута знало лишь одно транспортное предприятие.

– Комиссия пришла к выводу, что была договоренность между администрацией города и перевозчиком, из-за чего ограничилась конкуренция на рынке пассажирских перевозок, – говорится в сообщении УФАС.

Городским властям выдано предписание о проведении работы по обеспечению конкуренции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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